Steam Deck: Nintendo sta bloccando i video che mostrano l'emulazione sul dispositivo di Valve

Steam Deck è ufficialmente arrivato e Valve spera che scuota non solo il mondo dei giochi portatili, ma anche il modo in cui le persone usano e giocano ai giochi per PC poiché ora possono farlo in movimento.

Parlando del mondo portatile, entrarci in questo particolare momento è una cosa incredibilmente coraggiosa da fare. Nintendo Switch ha ora venduto più di 103 milioni di console, un numero che Steam Deck difficilmente riuscirà ad eguagliare.

Si scopre, però, che anche Nintendo potrebbe essere un po' preoccupata. Come mai? E' presto detto: gli utenti stanno già emulando i giochi Nintendo sulla console di Valve. Come evidenziato da dex3108 su ResetEra, un video pubblicato da Phawx su YouTube (rimosso) mostra come Deck possa emulare i titoli Nintendo.

L'utilizzo di uno Steam Deck per emulare i giochi Nintendo è quasi impossibile da rintracciare, ovviamente. Phawx è stato visto solo perché ha condiviso filmati di come appare l'emulazione.

Nintendo non potrà impedire a tutti l'utilizzo dell'emulazione di Deck. Quello che potrà fare, però, è eliminare rapidamente i video che mostrano l'emulazione dei giochi in azione.

Che ne pensate?

Fonte: Thegamer.