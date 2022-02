Steam Deck non aumenterà di prezzo, al massimo ci saranno versioni di 'fascia più alta'

Ebbene no, il prezzo di Steam Deck in qualunque delle sue tre versioni non andrà oltre quelle cifre - non esattamente prezzi economici, nonostante lo stesso Gabe Newell aveva detto l'anno scorso che era stato "necessario" data anche la carenza dei chip, che ha portato a un aumento dei costi di produzione, ma comunque la notizia è rassicurante.

Newell tra l'altro non si aspettava che il modello di Steam Deck di fascia più alta (649 dollari per 512 GB di SSD NVMe e vetro antiriflesso) avrebbe venduto più del modello entry level: questo fatto ha spinto Valve a chiedersi se sia una buona idea rivolgersi a "configurazioni di fascia alta"

"Il prossimo anno AMD avrà componenti migliori, no? L'anno prossimo tutti i fornitori di componenti amplieranno la capacità e le prestazioni o ridurranno i costi. Noi cavalcheremo l'onda".

Lo spazio per migliorare i componenti, ad esempio dei processori che permettano l'aumento del framerate, c'è sempre: secondo voi vedremo mai un'eventuale Steam Deck Pro nel prossimo futuro?

Fonte: IGN