Steam Deck promossa da Digital Foundry, la 'console' di Valve è un ottimo prodotto

Steam Deck è ora disponibile e ad appianare i dubbi sulla handheld di Valve è arrivato Richard Leadbetter di Digital Foundry con una recensione: il verdetto mostra una promozione su tutta la linea... o quasi.

L'hands on (in tutti i sensi) rivela un mini-PC che offre ottimi compromessi in termini di dimensioni, performance, opzioni grafiche e rapporto qualità/prezzo. L'hardware ha "genuinamente superato le aspettative" della redazione britannica, che ha potuto constatare l'ottimo lavoro svolto da Valve nel permettere di scegliere opzioni dedicate e nell'ottimizzazione, nonostante qualche neo.

L'audio risente del rumore prodotto dalle ventole e forse si potrebbe fare di più con degli aggiornamenti mirati all'uso della batteria, ma sono problemi che vengono soppesati da un'ergonomia definita migliore di quella di Switch e da molteplici opzioni dedicate che regolano risoluzione e framerate a seconda delle preferenze.

In ogni caso, Steam Deck dà il meglio di sé a 30fps (nonostante opzioni di sblocco del framerate), che restano consistenti anche su giochi molto recenti o vittime di port PC non proprio eccezionali, e le opzioni di risoluzione mitigate dalla scelta di dettagli alti (e 'Ultra', in alcuni casi) contribuiscono a renderla una valida alternativa alle console.

"Steam Deck sembra una console, ma non è una console[...]. Far girare bene i giochi è comunque compito dell'utente. Bilanciare i settaggi, capire la durata della batteria su determinati giochi - è nelle vostre mani".

Fonte: Eurogamer.net