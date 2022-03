Steam Deck, i prossimi ordini inizieranno ad essere spediti verso ottobre

In un post all'interno del blog su Steam, Valve afferma che ora ha "più chiarezza sul suo programma di produzione a lungo termine", il che significa che gli utenti possono ora vedere se la loro prenotazione arriverà entro la disponibilità degli ordini del terzo trimestre. Sfortunatamente per alcuni, questo significa anche che la spedizione arriverà "dopo il terzo trimestre".

La società afferma che sta "lavorando duramente per aumentare il numero di Steam Deck che può produrre quest'anno", quindi le varie prenotazioni potrebbero anche essere spedite prima del terzo trimestre. Valve prevede inoltre di rendere il dispositivo disponibile anche in più paesi, come il Giappone, entro la fine dell'anno.

Steam Deck ha ora un devkit che può essere scaricato gratuitamente: oltre a questo ora il PC portatile può contare su più di mille giochi 'verificati' o comunque giocabili.

A chi ha prenotato Steam Deck e non lo ha ancora quindi toccherà aspettare ancora qualche tempo. Steam consiglia comunque di visitare la pagina del prodotto per avere una chiara idea sulla finestra di prenotazione.

