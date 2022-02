Steam Deck è un punto di svolta per il gaming su PC 'come l'iPhone', per Gabe Newell

Steam Deck è uscito ufficialmente e Gabe Newell, il capo di Valve, è stato contattato da IGN per rispondere ad alcune domande sulle sue considerazioni in merito al nuovo "mini-PC", dalla sua genesi a cosa gli riserva il futuro.

Newell ha detto che l'idea di poter portare dei giochi delle piattaforme fisse alle piattaforme portatili in modo da poterne usufruire in qualunque momento e in qualunque luogo c'è sempre stata (anche prima dell'annuncio di Nintendo Switch), la differenza è che ora disponiamo di tecnologie che ci permettono di concretizzare questa idea più facilmente.

Il risultato, si augura, vorrebbe sia lo stesso che c'è stato con il lancio del primo iPhone: "C'è un prima e un dopo iPhone, no? Quello è stato un momento di svolta. Ora siamo arrivati al punto in cui possiamo avere un dispositivo da gaming portatile che può fare praticamente tutto, e da ora in poi per i giocatori PC può soltanto andare meglio".

Il reveal ha avuto un successo clamoroso e infatti Valve non si aspettava una domanda così alta, ma sappiamo che Valve penserà anche a dei nuovi modelli di Steam Deck "a prova di futuro", vista anche l'accoglienza molto positiva che sta ricevendo.

Fonte: IGN