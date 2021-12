Steam Deck e non solo: anche Razer potrebbe lanciare la sua console portatile alimentata da Qualcomm

Qualcomm sembra stia collaborando con Razer su un nuovo kit di sviluppo portatile basato sul suo prossimo processore Snapdragon G3X. Le diapositive trapelate pubblicate da VideoCardz chiamano il dispositivo "Snapdragon G3X Handheld Developer Kit", e suggeriscono che il device sarà principalmente rivolto a sviluppatori e produttori di software per aiutarli a costruire il proprio software e hardware basato sulla tecnologia di gioco mobile di Qualcomm.

VideoCardz ha anche ottenuto diapositive che descrivono in dettaglio il prossimo processore per smartphone di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Secondo quanto riferito, il processore sarà prodotto utilizzando un processo a 4 nm, con una CPU più veloce del 20% e più efficiente del 30% dal punto di vista energetico e una GPU più veloce del 30% e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai modelli della generazione precedente.

Altre specifiche per il dispositivo portatile includono una porta USB-C per accessori XR, supporto per DisplayPort su USB-C, una batteria da 6.000 mAh, webcam da 1080p e "ergonomia e tattilità incredibili". Secondo quanto riferito, lo schermo è un pannello OLED, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto per HDR. La connettività wireless include 5G mmWave, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. VideoCardz rileva che il dispositivo potrebbe essere in grado di riprodurre giochi in streaming da servizi come xCloud.

Questo ultimo kit per sviluppatori arriva sulla scia dell'annuncio di Steam Deck di Valve, un PC portatile basato su Linux in esecuzione su un processore AMD. Ma Valve è tutt'altro che l'unica azienda che sta lavorando a questo tipo di sistema, con altre azinde come Lenovo e Alienware che hanno mostrato i propri prototipi.

Non ci sono ancora dettagli su quando il kit per sviluppatori potrebbe essere annunciato ufficialmente.

