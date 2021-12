Steam Deck vs Razer e Qualcomm? La prima videoanteprima del nuovo PC/console portatile

Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della possibile console/PC portatile creata in collaborazione tra Razer e Qualcomm che dovrebbe rivaleggiare con Steam Deck di Valve.

Le prime notizie, affermavano che il dispositivo "Snapdragon G3X Handheld Developer Kit" sarà principalmente rivolto a sviluppatori e produttori di software per aiutarli a costruire il proprio software e hardware basato sulla tecnologia di gioco mobile di Qualcomm.

Ora, grazie a IGN, abbiamo una prima videoanteprima di questo device.

"Qualcomm e Razer hanno collaborato per realizzare la piattaforma di gioco Snapdragon G3x Gen 1" si legge nella descrizione del video, "un dispositivo di gioco portatile che è fondamentalmente un Nintendo Switch per i giochi Android".

"Questo kit per sviluppatori non è ancora un prodotto reale, ma in futuro potrebbe finire sugli scaffali dei negozi".

Che ne pensate del dispositivo portatile di Razer e Qualcomm?

Fonte: IGN.