Steam Deck rinviato al 2022! Valve spiega il rinvio a sorpresa

Valve ha annunciato un rinvio per Steam Deck; il dispositivo da gioco portatile non inizierà più la distribuzione alla fine di quest'anno come inizialmente previsto e inizierà ad arrivare nel febbraio 2022.

Coloro che sono riusciti a prenotare Steam Deck a luglio, avrebbero dovuto ricevere l'hardware a dicembre di quest'anno. Sfortunatamente, non sarà più così a causa delle interruzioni della produzione causate dalla mancanza di parti disponibili.

"Mentre abbiamo fatto del nostro meglio per tenere conto dei problemi della catena di approvvigionamento globale i nostri piani di produzione sono stati ancora influenzati", ha spiegato Valve, sottolineando di aver lavorato con diversi fornitori di componenti.

"La carenza di materiale ha fatto sì che i componenti non arrivassero nei nostri impianti di produzione in tempo", ha continuato. "Le parti mancanti insieme alle sfide logistiche significano un rinvio per Steam Deck, quindi abbiamo dovuto posticipare la distribuzione di due mesi a febbraio".

Valve osserva che, nonostante il rinvio, tutti i pre-order manterranno il loro posto, il che significa che coloro che hanno prenotato prima il dispositivo dovrebbero aspettarsi Steam Deck a febbraio.

Fonte: Eurogamer.net.