Steam Deck preda degli scalper, viene venduto fino a 3.000 dollari su Ebay

Steam Deck è stato un successo e si potrebbe dire che c'era solo da aspettarsi che la piaga degli scalper colpisse anche il mini-PC di Valve, ma ci aspettavamo davvero che potesse arrivare a livelli simili?

Alcuni Steam Deck vengono venduti su Ebay a prezzi che oscillano fino ai 3.000 dollari, quasi 5 volte il prezzo di vendita normale. Potrebbe anche essere una situazione nella norma essendoci una domanda molto alta ma un'offerta che stenta a soddisfare tale richiesta, al punto che in moltissimi riceveranno il prodotto già preordinato con mesi di ritardo, ma questi sono numeri decisamente esagerati e sarebbe bene starne in guardia.

A peggiorare ancora di più la situazione c'è il fatto che alcuni bagarini che stanno vendendo Steam Deck non posseggono nemmeno fisicamente quello che vendono, bensì stanno vendendo il loro preorder, una pratica tra l'altro vietata da Ebay, che già a luglio aveva impedito di vendere i preorder di Steam Deck.

Se davvero qualcuno è disposto a spendere cifre così folli per delle macchine che normalmente costano non più di 650 euro, non sarebbe meglio a questo punto comprare direttamente un computer fisso preassemblato o portatile con performance ciclopiche rispetto a quelle di Steam Deck?

Fonte: TechSpot