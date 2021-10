Steam Deck Verified è il sistema di etichette per capire subito quali sono i giochi compatibili con Steam Deck

Valve sta introducendo un sistema di valutazione che consentirà ai giocatori di sapere quali dei 50.000 giochi di Steam sono compatibili con Steam Deck.

Steam Deck Verified, come viene chiamato il sistema, fisserà un gioco come completamente compatibile, parzialmente compatibile o incompatibile con Steam Deck. Ufficialmente, queste categorie sono verificato, giocabile, non supportato e sconosciuto.

"Qualsiasi gioco verificato è un'esperienza fantastica e fluida su Deck", afferma il video qui sotto. Giocabile significa che "richiederà un po' più di coinvolgimento manuale per configurare e giocare". Non supportato significa che il gioco "non è giocabile su Deck". Sconosciuto significa che il gioco non è stato ancora valutato per la sua giocabilità su Steam Deck.

I giochi verificati supportano il controller, supportano la risoluzione predefinita di Steam Deck (1280x800 o 1280x720) e altre funzionalità di base.

La pagina ufficiale di Steam Deck Verified afferma che Valve sta esaminando l'intero catalogo Steam per verificarne la compatibilità. Anche la valutazione di un gioco può cambiare, poiché gli sviluppatori forniscono supporto post-lancio o opzioni che includono Steam Deck man mano che il software del dispositivo migliora.

Steam Deck, annunciato a luglio, verrà lanciato a dicembre con unità a partire da $399. Il palmare è dotato di un touchscreen da 7 pollici. I giocatori possono anche acquistare una dock che consente a Steam Deck di funzionare su una TV, come Nintendo Switch.

Lo spazio di archiviazione, tuttavia, potrebbe essere un grosso difetto per Steam Deck. Il modello base offre solo 64 GB; un'opzione di livello medio da $529 ha 256 GB di spazio; lo Steam Deck di prima qualità da $649 ha un'unità a stato solido da 512 GB. Anche se l'unità può essere aperta dagli utenti e i dischi rigidi possono essere sostituiti, Valve consiglia vivamente di non farlo.

