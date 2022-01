Steam Deck inizierà ad essere spedita a febbraio, Valve conferma che non ci saranno più rinvii

Dopo un rinvio alla fine del 2021, Valve ha confermato che il suo tanto atteso PC da gioco portatile Steam Deck è ancora sulla buona strada per soddisfare la data di lancio rivista di febbraio 2022. Inizialmente Steam Deck, da quando era stato annunciato ufficialmente da Valve, doveva arrivare alla fine del 2021. Sfortunatamente, la rallentata produzione di semiconduttori che ha colpito tutto il mondo, hanno costretto Valve a modificare la sua pianificazione, affermando che le prime unità di Steam Deck sarebbero arrivare a febbraio di quest'anno.

Ora, in un nuovo aggiornamento sul suo blog, Valve ha confermato che i piani sono effettivamente ancora questi, con Steam Deck che inizierà a farsi largo tra i clienti in base all'ordine di prenotazione dalla fine di febbraio, "tra pandemia globale, problemi di fornitura, e nonostante i problemi di spedizione".

La società afferma inoltre di stare "inviando kit di sviluppo in quantità", con altri in arrivo, in modo che i creatori di giochi possano preparare adeguatamente i loro titoli per l'uscita di Steam Deck in modo da ricevere la dicitura "Deck Verified". Già dallo scorso ottobre Valve sta lavorando a un nuovo sistema di valutazione della compatibilità di Steam Deck per il negozio, inserendo ogni gioco sulla piattaforma in una delle quattro categorie basate su "input, continuità, visualizzazione e supporto del sistema" in modo che i proprietari possano vedere esattamente ciò che funzionerà e non funzionerà sulla macchina a colpo d'occhio.

Nel suo ultimo aggiornamento, Valve afferma di continuare a lavorare sulla revisione dei titoli Steam e le categorie di compatibilità - Verificato, Giocabile, Non supportato e Sconosciuto - saranno presto visibili agli utenti del negozio.

