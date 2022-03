Steam Deck ora supporta ufficialmente Game Pass. Valve e Microsoft fanno squadra

Tempo fa si stava parlando di un possibile "vertice" tra Valve e Microsoft per far arrivare Game Pass su Steam e un piccolo passo verso questa direzione sta arrivando grazie a Steam Deck.

I due giganti hanno infatti collaborato attivamente per adattare un'applicazione a Steam Deck in modo da permettere di giocare in streaming tramite XCloud sulla console-PC di Valve: in particolare, bisognerà scaricare il browser Edge di Microsoft, c'è anche un articolo in proposito che spiega il procedimento.

We worked closely with our friends at Valve to support #Xcloud #XboxGamePass through Microsoft Edge for the Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC — Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) March 18, 2022

Trattandosi di una collaborazione ufficiale è certamente una buona notizia e, sperabilmente, un buon auspicio per le collaborazioni future. Avere un Game Pass "tascabile" con un'applicazione ufficialmente supportata su una piattaforma comoda come Steam Deck può essere motivo di acquisto, e adesso attendiamo sviluppi sulle possibili nuove collaborazioni.

Fonte: IGN