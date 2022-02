Steam Deck nei primi test che mettono a confronto l'SSD interno con la micro SD

Steam Deck raggiungerà i suoi acquirenti a partire dalla fine di febbraio, anche se alcuni fortunati hanno già avuto l'opportunità di testare a fondo il nuovo sistema portatile di Valve. Come sappiamo Steam Deck contiene un SSD ma gli utenti hanno la possibilità di espandere la memoria di archiviazione con una scheda micro SD.

Siti come Linus Tech Tips e The Phawx hanno entrambi testato i tempi di caricamento su Steam Deck e hanno scoperto che i tempi di caricamento della micro SD sono quasi identici a quelli dell'SSD in giochi come Control, Dead Cells e Street Fighter 5. In alcuni casi il caricamento della micro SD era solo 2 secondi indietro, mentre negli altri non c'era differenza misurabile: era altrettanto veloce.

Altri giochi invece, come Portal 2 e Ghostrunner sono stati caricati sulla micro SD con un ritardo di circa 10-17 secondi, quindi i risultati nel mondo reale potrebbero variare molto a seconda dei giochi che funzionano bene con Proton e l'hardware di Steam Deck. Ad ogni modo non c'è ancora niente di scolpito nella pietra dato che Valve ha approvato i test solo su una piccola manciata di giochi e il software di Steam Deck non è ancora finito.

Nelle notizie correlate: altri test mostrano che se giocato con FPS illimitati, la batteria di Steam Deck può consumarsi in 90 minuti.

Fonte: PCGamer