Steam Deck debutta ufficialmente nel suo movimentato trailer di lancio

Dopo un rinvio di circa due mesi, Steam Deck è finalmente disponibile (così come la sua recensione a cura di Digital Foundry), e Valve ha rilasciato un trailer di lancio per l'occasione.

Disponibile sul sito a partire da 419 euro, Steam Deck è, praticamente, un mini-PC che offre una buona scalabilità nelle opzioni grafiche per regolare performance e risparmio energetico ed è stato in grado di sorprendere anche Digital Foundry, che ha promosso la handheld su quasi tutta la linea ma ne è generalmente molto entusiasta, e a buon vedere.

"Puoi riprodurre i giochi nella tua libreria di Steam ovunque vai. Essendo un PC 'aperto', si può installare qualunque software e connettere a qualunque hardware si vuole"

Da Elden Ring a Control, fino ad Half Life 2 e Portal, passando per The Witcher 3, Hades, Deathloop, Forza Horizon 5, God of War e Cuphead, la lista di giochi comnpatibili è virtualmente la totalità dei giochi disponibili su Steam salvo rare eccezioni, dunque un'alternativa tutto sommato abbastanza valida all'acquisto di un computer da gaming, dal momento che sono riproducibili anche i giochi di ultima generazione così come quelli di due decadi fa.

Fonte: Youtube