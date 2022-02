Steam Deck: Valve comincia a liberare spazio d'archiviazione in vista del lancio ufficiale

Valve si prepara all'uscita di Steam Deck (25 febbraio) con un aggiornamento che punta a massimizzare lo spazio di archiviazione sui sistemi dei giocatori svuotando i dati della cache. Normalmente questi dati vengono salvati nella GPU per permettere un facile caricamento di texture e shader all'interno del gioco, il che ovviamente occupa una grande quantità di memoria.

Questo dovrebbe rendere più semplice da utilizzare la versione da 64GB, che rischia di avere parte della sua memoria occupata da file non strettamente necessari ed essendo quella dal taglio di memoria più piccolo, ne risentirebbe parecchio. Anche questo update dunque, ci ricorda che il lancio è vicino e la possibilità di giocare Sekiro: Shadows Die Twice o Cyberpunk 2077 per strada potrebbe aprire nuovi orizzonti.

Nonostante le dimensioni generose, come visto la settimana scorsa, sembra che Steam Deck sia in realtà molto pratica. Attenderemo le recensioni dettagliate del prodotto, che desta sicuramente grande curiosità.

Fonte: gamesradar.com