Steam Deck: Valve torna a parlare dell'assenza di esclusive sul dispositivo portatile

Verso la fine dello scorso anno Valve aveva confermato che Steam Deck non riceverà esclusive. Ora, gli sviluppatori del dispositivo portatile sono tornati a parlare dell'argomento.

L'ingegnere di Steam Deck, Pierre-Loup Griffais, e il designer, Jake Rodkin, ne hanno parlato con Rockpapershotgun. "Non penso che saranno realizzate delle esclusive per Steam Deck. Spero però che gli sviluppatori pensino sempre a Steam Deck quando creano i propri giochi per PC" ha detto Pierre-Loup Griffais.

"La parte migliore di Steam Deck è che permette di giocare con la vostra libreria di Steam. L'idea è quella di una finestra sul catalogo di Steam, non quella di una piattaforma unica".

Jake Rodkin aggiunge: "ci aspettiamo che gli sviluppatori creino qualcosa per Steam Deck, ma sarà qualcosa che migliorerà nel suo insieme i giochi Steam. Non si tratterà di feature solo per Deck, ma di funzionalità supplementari che potranno essere sfruttate anche dagli utenti PC, come il supporto ai controller, l'accessibilità su schermi di piccole dimensioni o l'accesso su PC con specifiche più basse".

"Ci aspettiamo anche che gli sviluppatori sfruttino Steam Deck per aumentare l'adattabilità dei giochi".

Fonte: Rockpapershotgun.