Steam Deck, Valve pubblica i file CAD per facilitare la creazione di accessori

Steam Deck sembra essere pensata proprio per i modder, dato che recentemente Valve ha pubblicato i file CAD della scocca del PC portatile proprio per facilitare le persone durante la creazione di accessori.

"Buone notizie per tutti gli sperimentatori, modder, produttori di accessori o persone che vorranno realizzare stampe 3D dello Steam Deck per 'toccarlo con mano'" recita il post sul blog ufficiale di Steam. "Oggi abbiamo rilasciato i file CAD per la struttura esterna (topologia della superficie) di Steam Deck, disponibili sotto licenza di Creative Commons. Include un modello STP e STL e i disegni (DWG) come riferimenti".

L'azienda ha caricato i file CAD sulla propria pagina GitLab oltre a una serie di indicazioni tecniche sul design del case. Chiunque può apportare le proprie modifiche ai file e chiunque abbia una stampante 3D sarà in grado di stampare la custodia e molto altro.

Le spedizioni di Steam Deck inizieranno entro la fine di questo mese. A questo link potete dare uno sguardo ad altri 27 giochi 'verificati' che gireranno al meglio sulla console portatile di Valve.

Fonte: Eurogamer