Steam Deck di Valve, per le prime recensioni 'non c'è concorrenza'

Sono finalmente disponibili le prime impressioni su Steam Deck: tra queste troviamo Linus Tech Tips che in una video recensione ha iniziato a parlare del PC portatile di Valve che arriverà alla fine di questo mese per tutti coloro che lo hanno preordinato.

In questa prima recensione lo YouTuber si concentra principalmente sull'hardware e su come si sono comportati i giochi selezionati che sono stati inclusi con il PC portatile. "I joystick in particolare sono molto più avanti di ogni altro PC palmare che ho usato", ha affermato. "E l'approccio di Valve ai joystick di facile riparazione promette una lunga vita di gioco per il Deck".

Nonostante dei piccoli difetti che possono essere corretti in futuro, soprattutto per quanto riguarda il software, lo YouTuber parla del prezzo, asserendo che Steam Deck non ha praticamente concorrenza in quel campo.

Sempre durante la sua recensione, lo YouTuber ha poi confrontato l'SSD interno e la micro SD che è possibile utilizzare per Steam Deck e i tempi di caricamento sono praticamente uguali, fatta eccezione per alcuni giochi.

Fonte: Dexerto