Steam Deck e oltre! Valve risponde alle domande sul PC/console portatile e sul lancio dei giochi su Steam

Steam, come ormai saprete, è il più grande e uno dei mercati di videogiochi più aperti disponibili per gli sviluppatori di tutto il mondo, ma entrare nel suo ecosistema può ancora essere scoraggiante per alcuni.

Per questo motivo, Valve ha recentemente offerto una guida approfondita al lancio di titoli sul suo store digitale a GI Live: London, con l'UI designer dell'azienda Alden Kroll e l'head of business development Erik Peterson che hanno risposto alle domande in diretta da Seattle.

La sessione completa è disponibile nel video qui sotto e non copre solo il processo di pubblicazione di giochi su Steam, ma anche ulteriori informazioni su come funziona la piattaforma e aggiornamenti sul prossimo dispositivo portatile Steam Deck.

Sia Kroll che Peterson fanno riferimento alla documentazione già disponibile sul sito di Steamworks e qui di seguito sono disponibili utili link che possono fare ulteriore chiarezza su Steam e Steam Deck.

Fonte: Gamesindustry.biz.