Steam Deck: Valve inizia a segnalare i titoli VR come 'Non supportati'

Valve ha ufficialmente iniziato ad aggiornare i giochi Steam VR con il tag "Non supportato" per la compatibilità con Steam Deck.

Nell'ottobre dello scorso anno, Valve ha annunciato il nuovo sistema di tag per Steam Deck, che indica il livello di compatibilità previsto per un determinato gioco.

C'è il tag Verified per i giochi che funzionano perfettamente, Playable per i giochi che funzionano ma potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva, Non supportato per i giochi che ufficialmente non sono certificati per l'esecuzione sul sistema e Sconosciuto per i giochi di cui non è stata ancora verificata la compatibilità.

Quando Valve ha annunciato questo sistema di tag, ha anche annunciato che i giochi Steam VR sarebbero stati etichettati come Non supportati. Ciò non significa necessariamente che non sarete in grado di provare a eseguire un gioco VR contrassegnato come Non supportato: Valve ha affermato che è "tecnicamente" possibile, ma non sarà ottimizzato per questo.

Come notato da Brad Lynch su Twitter, Valve ha avviato il processo per contrassegnare tutti i titoli VR come non supportati questa settimana. Giochi come Half-Life: Alyx ora rientrano nella categoria Non supportato.

Valve just added (and is still addding) the ?Unsupported on Steam Deck? tag to nearly every Steam VR game. Blanket ?ban? scenario



This was going to happen eventually. But we can call officially call today: the VrDAY Massacre pic.twitter.com/IX6vCfPBpk — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) February 15, 2022

Nonostante ciò, probabilmente alcuni utenti proveranno a eseguire contenuti VR utilizzando Steam Deck collegato a visori abilitati per PC. Valve ha detto a IGN che il dispositivo ha "tutta la connettività" per la realtà virtuale, ma le prestazioni non sono ottimizzate per questo. Lo stesso Gabe Newell si è espresso, suggerendo che un Quest potrebbe essere utilizzato con Steam Deck, semplicemente Valve non può garantire la massima qualità.

Fonte: Uploadvr.