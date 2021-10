Steam Deck in alcuni video che mostrano Devil May Cry 5, Psychonauts 2 e non solo

Valve si sta preparando al lancio del suo Steam Deck condividendo interessanti filmati che mostrano come girano alcuni popolari giochi.

Attraverso queste piccole clip, la società vuole mostrare le potenzialità del suo dispositivo ibrido e, questa volta, ha deciso di mostrare ai fan come si comporta Steam Deck con frenetici giochi d'azione.

Le nuove clip, pubblicate dall'account Twitter di Steam Deck, ci mostrano Devil May Cry 5, Psychonauts 2, Sable e anche Skater XL.

Devil May Cry 5 is on Deck. #SteamDeck pic.twitter.com/2p8qRVi2r4 — Steam Deck (@OnDeck) October 15, 2021

All'inizio di questo mese, un altro video ci ha mostrato come gira The Witcher III: Wild Hunt su Steam Deck e, da quanto abbiamo visto, il titolo di CDPR girava in modo molto fluido sul dispositivo di Valve.

Al momento, ancora non sappiamo con precisione quando arriverà Steam Deck, tuttavia, questi video fanno ben sperare tutti coloro che stanno già pensando all'acquisto della console/PC.

Fonte: Twitter.