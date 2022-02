Steam Deck in un video che mostra in azione Forza Horizon 5, Ghostrunner e Control

Steam Deck arriverà verso la fine di febbraio e, di recente, sono emersi alcuni test che hanno svelato la durata della batteria del dispositivo.

In vista del lancio del dispositivo di Valve, sono arrivate le prime recensioni che, in video, hanno mostrato alcuni titoli in azione.

Valve ha messo a disposizione dei tester alcuni giochi come Dead Cells, Devil May Cry 5, Forza Horizon 5, Control, Portal 2 e Street Fighter 5.

Il canale YouTube Linus Tech Tips ha mostrato i giochi in azione e ha fornito varie informazioni. Ad esempio, Forza Horizon 5 con impostazioni grafiche basse ha una media di 60 fps in modalità Auto e High.

Ghostrunner, invece, gira a una media di 81,2 fps in modalità Auto e 74,7 fps in modalità High, con impostazioni grafiche medie e blur disabilitato in DirectX 11. In DirectX 12, il titolo gira a 89,8 fps in modalità Auto e 82 fps in modalità High con impostazioni grafiche medie e senza blur.

Il video mostra anche Control, che gira a 59,5 fps in modalità Auto e 56,9 fps in modalità High con impostazioni grafiche basse.

Vi ricordiamo che Steam Deck arriverà il prossimo 25 febbraio.

Fonte: YouTube.