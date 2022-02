Steam Deck 'facile da riparare' in un video teardown, iFixit è rivenditore autorizzato di parti di ricambio

Mancano pochi giorni all'arrivo di Steam Deck e recentemente un nuovo video teardown creato da iFixit ha confermato ancora una volta quanto sia facile riparare il proprio PC portatile.

iFixit ha elogiato l'intero design di Steam Deck, sottolineando la semplicità nell'apertura del PC portatile. Non ci sono viti con raccordi specifici o serrature complicate. Per rimuovere la cover posteriore, basta semplicemente togliere le otto viti Philips e sollevare la cover con un sottile pezzo di plastica dura. Non solo, ma tutti i componenti interni del PC portatile sono identificati con etichette o segni molto visibili sulla scheda madre. Questo dovrebbe aiutare gli utenti meno esperti a non perdersi durante una riparazione, ad esempio.

Per l'occasione attraverso un post sul sito ufficiale, Valve ha anunciato che iFixit sarà rivenditore autorizzato di parti di ricambio: "Oggi annunciamo che iFixit sarà uno dei rivenditori autorizzati delle parti di ricambio di Steam Deck, nonché delle parti di ricambio per il kit VR Valve Index. Stiamo ancora mettendo a punto i dettagli e presto condivideremo maggiori informazioni a riguardo" si legge.

Recentemente Valve ha anche pubblicato i file CAD per consentire a tutti i modder di creare i propri accessori personalizzati. Ricordiamo che Steam Deck verrà lanciato a partire dal 25 febbraio.

Fonte: Rock Paper Shotgun