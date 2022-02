Steam insieme a Game Pass? Valve è ottimista sull'integrazione

Non dovrebbero esserci i piani per uno "Steam Pass" in casa Valve, eppure un servizio in abbonamento potrebbe arrivare, aggiungendosi all'attuale integrazione con EA Play: il Game Pass di Microsoft ha concrete possibilità di arrivare su Steam.

Questo viene da una dichiarazione dello stesso cofondatore di Valve, Gabe Newell, che ha detto che sarebbe "più che contento di lavorare con Microsoft per far arrivare Game Pass su Steam", non vedendo il bisogno di un abbonamento made in Valve.

"Per i loro clienti è chiaramente un'opzione popolare" ha aggiunto Gaben. Essere aperto è "il superpotere del PC", dopotutto, e Steam si è fatto dimostrazione di ciò accogliendo i giochi che prima erano esclusive soltanto allo store di Microsoft, e ri-accogliendo i giochi che usufruivano del launcher di Bethesda.

Dovrà passare sicuramente un po' di tempo prima di concretizzare la proposta, ma nel frattempo sappiamo che Steam Deck può riprodurre i giochi in streaming, e quindi accedere alla piattaforma di cloud gaming di Xbox tramite applicazione o browser: non è la stessa cosa, ma è già qualcosa.

