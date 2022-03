Steam e i mancati pagamenti agli sviluppatori ucraini: per Valve si tratta solo di un errore

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia di alcuni sviluppatori ucraini che stavano avendo problemi nei pagamenti su Steam in quanto Valve sembrava aver bloccato le transazioni a coloro che vivono in questo paese.

"A causa dell'ambiente attuale, non siamo in grado di inviare pagamenti bancari in Bielorussia, Russia o Ucraina", si legge in un'e-mail inviata agli sviluppatori, indicando come motivo l'invasione in corso da parte della Russia in territorio ucraino, senza fornire tuttavia ulteriori dettagli.

Solo dopo la divulgazione di questa notizia, Valve ha inviato un'altra e-mail agli sviluppatori affermando che il blocco dei pagamenti era in realtà semplicemente un errore.

So Valve clarified, it really is a technical problem and it's gonna be okay till April payment. Sorry if I was being rude, but I wish they'd say this from the beginning. pic.twitter.com/s1B2p4MnXP — Stas Shostak ?? (@StasShostak) March 18, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Da quanto si legge nella e-mail Valve sta cercando di risolvere questo problema in tempi relativamente brevi. Agli sviluppatori quindi si chiede di pazientare.

Fonte: GamesRadar