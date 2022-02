Steam Next Fest sta arrivando: Valve svela le date e il trailer dell'edizione di febbraio 2022

L'edizione di febbraio 2022 dello Steam Next Fest sta arrivando.

Valve ha annunciato quando si terrà l'evento e ha pubblicato un trailer per l'occasione.

"Annunciamo il Next Fest di Steam, una celebrazione di diversi giorni dei giochi in arrivo. Esplorate e giocate centinaia di demo, guardate le trasmissioni degli sviluppatori e chattate con i team sui loro giochi in via di sviluppo. Presto su Steam", si legge su Steam.

"Non mancate! Il Next Fest si terrà dal 21 al 28 febbraio 2022 alle 19. Registratevi qui per ricevere un promemoria all'inizio del Next Fest di Steam il 21 febbraio. A presto!"

Nelle notizie correlate a Steam, abbiamo scoperto che il dispositivo portatile Steam Deck sarà lanciato tra pochissimo, il 25 febbraio.

Fonte: Steam.