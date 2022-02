Steam lancia il Next Fest con centinaia di demo giocabili

È finalmente giunto il momento di sprofondare sotto una marea di demo giocabili per PC con l'ultimo evento Next Fest di Steam, disponibile da ieri fino a lunedì 28 febbraio.

Quest'ultimo Next Fest - la nona edizione dell'evento focalizzato sugli indie - presenta "centinaia" di demo giocabili, insieme a una gran quantità di live stream degli sviluppatori programmati per tutta la durata dell'evento.

Un elenco completo dei giochi del Next Fest di questa settimana può essere trovato sulla pagina ufficiale di Steam, ordinati per genere e con ogni titolo dotato di un comodo pulsante per installare immediatamente la sua demo se dovesse attirare la vostra attenzione.

"Steam Next Fest torna con l'edizione di febbraio 2022! Per i prossimi sette giorni, potrete sfogliare (e giocare!) centinaia di demo e unirvi ai live stream degli sviluppatori. Non dimenticate di inserire nella lista dei desideri i vostri preferiti in modo da ricevere una notifica quando saranno pubblicati!", si legge in un tweet di Steam.

Steam Next Fest is back with the February 2022 Edition! For the next seven days, you can browse (and play!) hundreds of demos and join developer livestreams. Don't forget to wishlist your favorites so you get notified when they release!https://t.co/5FWDBQVw6W pic.twitter.com/Ryvc0VyHrN — Steam (@Steam) February 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Fonte: Eurogamer.net.