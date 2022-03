Steam Next Fest, Valve annuncia la data: 'centinaia di demo' da provare, ecco i dettagli

Steam Next Fest è un evento che Valve tiene dallo scorso e che è molto apprezzato dai giocatori. In quel frangente si possono infatti provare diverse demo di giochi che possono interessare. Dopo aver chiuso un Next Fest molto interessante lo scorso gennaio, Valve ha annunciato che questa particolare promozione non è terminata qui e si ripeterà per tutto il 2022.

Valve ha confermato la prossima data dell'evento che avrà inizio il 13 giugno alle 19:00. Questo evento durerà fino al 20 giugno (una settimana quindi) e promette "centinaia" di demo tutte da provare che saranno utilizzate dagli sviluppatori per raccogliere i feedback per i propri giochi.

Questa settimana di festeggiamenti e demo che coincide con il Summer Game Fest e l'E3 2022, evento che si terrà ancora una volta in formato digitale. Non ci resta quindi che attendere giugno per poter testare le varie demo che saranno disponibili.

Il mese di giugno si prospetta ricco di interessanti novità per i giocatori.

Fonte: The Verge