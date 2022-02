Steam contro NFT e criptovalute: chi ne fa uso 'di solito non è una brava persona'

Già da un po' di tempo si è diffusa la notizia della messa al bando degli NFT e delle criptovalute da Steam (ne avevamo parlato ad ottobre), adesso è arrivato niente meno che il cofondatore di Valve Gabe Newell a dare un'ulteriore spiegazione sulla mossa.

"Venivano fatte cose parecchio losche, e c'era roba illegale di mezzo, quindi era, be'... male. La tecnologia blockchain di per sé è una gran cosa, ma il modo in cui viene utilizzata al momento è losco. Bisognerebbe starne alla larga".

"Lo stesso problema ce lo facciamo con le criptovalute. La metà della criptovaluta pagata per transazione era fraudolenta. E la volatilità delle criptovalute significa che la gente non sa qual è il prezzo reale della cosa che stanno pagando [...]. Chi sta in mezzo a questo giro di solito non è una brava persona".

Una posizione forte e decisa, che però è stata largamente apprezzata dai giocatori.

Fonte: Eurogamer.net