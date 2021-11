Steam, un nuovo traguardo: raggiunti i 27 milioni di utenti connessi in contemporanea

Steam ha raggiunto quota 27 milioni di account connessi. Secondo Steam DB, Steam ha raggiunto nella giornata di oggi il totale di 27.384.959 utenti online in contemporanea.

È un record impressionante, che si è infranto e imposto nuovamente per ben sei volte nel corso dell'ultimo anno, mentre la pandemia di Coronavirus continuava ad imperversare.

Dati di ieri

Se questo risultato è stato raggiunto, è merito anche dei giochi più giocati sulla piattaforma: in cima alla lista c'è Counter Strike: Global Offensive, che ieri aveva sfiorato gli 850mila giocatori connessi, sequito da DOTA 2 con 663mila giocatori e PlayerUnknown's Battlegrounds con 241mila account in gioco. Apex Legends e New World chiudono la Top 5, seguiti da Grand Theft Auto 5, Team Fortress 2, Rust, MIR4 e Wallpaper Engine nelle successive cinque posizioni.

