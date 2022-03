Steam è la piattaforma di gaming con più utenti attivi al mese

Sulle colonne di ResetEra è stato fatto un paragone fra varie piattaforme di gaming sulla base di utenti attivi mensili, e salta fuori che la piattaforma su cui ci sono più utenti al mese è Steam. La statistica è stata condotta senza contare le piattaforme mobile o altri launcher "minori" su PC (come quello di Riot, Minecraft, Origin, Ubisoft Connect, Rockstar Launcher e altri).

Steam, nella stessa infografica pubblicata da Valve, ha mostrato la massiccia presenza di 132 milioni di utenti attivi al mese nel corso del 2021, con un incremento del tempo di gioco pari al 21% rispetto all'anno precedente.

A seguire, basandosi su dati e lasciati da Sony, su PlayStation Network è stato registrato un picco di 111 milioni di utenti attivi al mese nel penultimo trimestre dell'anno fiscale 2021, cioè gli utlimi tre mesi dell'anno solare.

Al contrario, per quanto riguarda Xbox non ci sono dati aggiornati al 2021. Ci viene fatto notare che nell'anno precedente Xbox Live contava 100 milioni di utenti attivi mensili a dicembre 2020.

Segue l'Epic Games Store, che nella sua infografica dell'anno passato segnalava 62 milioni di utenti mensili attivi a dicembre 2021.

Chiude la "classifica" Nintendo Switch, per la quale, di nuovo, non ci sono dati aggiornati in date recenti, bensì abbiamo un numero preciso soltanto guardando a settembre 2020, in cui erano stati segnalati oltre 26 milioni di abbonamenti effettuati al suo servizio online in totale, ma non c'è traccia degli utenti attivi per mese.

Fonte: ResetEra