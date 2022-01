Steam sempre più da record con più di 28 milioni di giocatori simultanei

Valve ha raggiunto ancora una volta un nuovissimo record di picco di utenti simultanei, questa volta superando i 28 milioni di utenti.

È l'ultimo traguardo da record per Valve, che ha visto per la prima volta il numero di utenti simultanei aumentare all'inizio della pandemia nel 2020. Il picco assoluto ora si attesta a 28.230.853 giocatori simultanei.

"Gli utenti simultanei hanno registrato una forte crescita nel corso del 2020, a causa dell'impatto del COVID-19, ma è chiaro che la crescita ha continuato a persistere anche nel 2021", spiega l'analista Daniel Ahmad, prima di sottolineare che è il periodo post-natalizio che apparentemente risulta particolarmente popolare per Steam.

"Picchi raggiunti ogni gennaio: gennaio 2019 17,6 milioni, gennaio 2020 18,3 milioni, gennaio 2021 25,4 milioni e gennaio 2022 28,2 milioni."

Per quanto riguarda i giochi che tengono più occupati i giocatori su PC, ci sono CS: GO, Dota 2, PUBG: Battlegrounds e Apex Legends secondo Steam DB.

Fonte: Eurogamer.net.