Steam dà il via ai Saldi del Capodanno Lunare

Steam festeggia l'ingresso dell'anno della tigre dando il via ai Saldi del Capodanno Lunare. Da ieri, 27 gennaio, fino al 3 febbraio alle ore 19, saranno disponibili tantissime offerte su numerosi titoli.

Tra i giochi scontati, troviamo Halo Infinite con il 20% di sconto a 47,99€, Hades con il 35% di sconto a 13,64€, New World con il 25% di sconto a 29,99€, Doom Eternal con il 67% di sconto a 19,79€, Forza Horizon 5 con il 10% di sconto a 53,99€ e moltissimi altri.

La scelta è veramente vasta, quindi vi consigliamo di andare sulla pagina Steam dedicata ai saldi. Una volta entrati, potrete anche scegliere i titoli in base ai generi.

Ma non solo, avete anche la possibilità di scegliere in base ai franchise. Ci sono offerte per le serie di Mafia o Devil May Cry, ad esempio.

Nelle notizie correlate, abbiamo scoperto che Steam ha registrato un altro grande record di giocatori simultanei.

Fonte: Steam.