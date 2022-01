Steam stabilisce un nuovo record di giocatori simultanei in meno di un mese

A quanto pare, Steam non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha registrato un nuovo record per il numero di giocatori connessi in contemporanea.

Il 9 gennaio, Steam ha stabilito un record con 28 milioni di giocatori simultanei. E, in meno di un mese, il servizio di Valve è stato in grado di battere questo record, stabilendone uno nuovo.

Nella giornata di ieri, Steam contava 29.201.174 giocatori online contemporaneamente. Continuando su questa strada, possiamo tranquillamente presumere che il servizio di Valve supererà l'obiettivo di 30 milioni di utenti in questo 2022.

Dando un'occhiata ai titoli più giocati, possiamo vedere Counter-Strike: Global Offensive che domina la classifica. CS:GO è seguito da DOTA 2, PUBG Battlegrounds e Yu-Gi Oh! Master Duel. Quest'ultimo è riuscito a battere titoli del calibro di Apex Legends e Grand Theft Auto 5, che sono al quinto e al sesto posto.

Negli ultimi quattro posti della Top 10 troviamo Rust, Monster Hunter Rise, NARAKA: Bladepoint e ARK: Survival Evolved.

Fonte: DSOGaming.