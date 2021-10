Steam: annunciate le date dei saldi di Halloween, autunnali e invernali

I saldi di Steam tendono a trapelare nelle settimane e nei mesi precedenti al loro inizio, ma questa volta è stata Valve che le ha semplicemente pubblicate. Certo, le date sono su Steamworks e intendono essere una guida per editori e sviluppatori, ma possono essere viste praticamente da tutti.

La documentazione conferma le date dei saldi di Hallowen, ma anche quelli autunnali e invernali di Steam che sono sì abbastanza ovvi, ma grazie a Valve possiamo dare uno sguardo alle date precise di inizio e fine. Nelle promozioni ci saranno tantissimi giochi in saldo, pertanto se siete alla ricerca di qualche gioco su PC a prezzo scontatissimo, segnatevi le tre date sul calendario.

Saldi di Halloween di Steam | Dal 28 ottobre al 1° novembre 2021

Saldi autunnali di Steam | Dal 24 al 30 novembre 2021

Saldi invernali di Steam | Dal 22 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022

Per quanto riguarda i saldi di Halloween, Valve ha in programma anche un evento a tema con un occhio di riguardo particolare per gli aggiornamenti dei contenuti e gli eventi in gioco. Non ci resta che attendere questi due giorni prima di sapere cos'ha in serbo per tutti i giocatori la piattaforma.

