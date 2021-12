Steam e giochi VR: nessun nuovo titolo per la realtà virtuale tra i più venduti del 2021

Valve ha pubblicato l'elenco annuale dei giochi Steam VR più venduti nel 2021, ma a ben vedere non ci sono titoli nuovi nella sua categoria principale.

Ogni anno Valve pubblica un elenco dei titoli più performanti sul suo store digitale in base alla quantità di entrate generate, non al numero di copie vendute. Divide i giochi in categorie come VR o basati su controller e quindi divide i titoli in categorie Bronze, Silver, Gold e Platinum in base alle prestazioni, senza rivelare statistiche di vendita specifiche effettive. Ma la categoria Platinum, che contiene i giochi che hanno realizzato il maggior numero di entrate nel 2021, non presenta un singolo titolo lanciato originariamente nel 2021.

Invece, abbiamo un elenco dei "soliti noti" come Superhot VR, Beat Saber, Half-Life: Alyx e Blade And Sorcery. Anche il blog di Valve lo mette in evidenza, indicando Into The Radius, lo sparatutto in realtà virtuale simile a STALKER che ha ottenuto un lancio completo a luglio 2020 dopo l'accesso anticipato nel 2019, come l'unica new entry nella categoria Platinum dal 2020.

Le cose si fanno un po' più interessanti nella categoria Gold, dove nuovi giochi come Cooking Simulator VR e After The Fall di Vertigo Games si uniscono a Job Simulator e Onward. Passando a Silver, troviamo Sniper Elite VR, Demeo, Legendary Tales e I Expect You To Die, mentre molti altri come Walkabout Mini Golf, Cosmodread e Ancient Dungeon VR sono apparsi nella categoria Bronze.

Non è troppo sorprendente vedere la mancanza di nuovi titoli nella categoria Platinum per il 2021, dato che molte delle uscite di più alto profilo dell'anno come Resident Evil 4 e Lone Echo 2 non sono state lanciate su Steam.

Il 2022 è dietro l'angolo, tuttavia, e ci sono molte nuove uscite promettenti sul fronte PC.

Fonte: Uploadvr.