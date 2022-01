Elden Ring supera God of War, Starfield e grandi indie nella Top 10 dei più attesi su Steam

Il 2022 sarà pieno di uscite di rilievo, e dando un'occhiata alle wishlist degli utenti di Steam si può capire per quali produzioni viene riservato più hype in questo momento. Poco sorprendentemente, al primo posto si trova Elden Ring, seguito a ruota da Dying Light 2 e, stavolta sorprendentemente, da Party Animals, il brawler/party game scanzonato e coloratissimo.

Le successive due posizioni sono a conti fatti un po' più scontate: Hollow Knight Silksong, anche se scomparso dai radar, è atteso da un gran numero di persone trattandosi di uno degli indie più belli dell'ultimo lustro, e God of War, che approda trionfante su PC dopo quasi quattro anni di esclusività su PS4 e delle vere e proprie piogge di voti altissimi.

Elden Ring Dying Light 2: Stay Human Party Animals Hollow Kinght: Silksong God of War The Day Before Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Starfield Frostpunk 2

Ce l'aspettavamo un po' tutti, vero?

Altre sorprese sono le posizioni seguenti: The Day Before si è fatto conoscere durante l'ultimo anno e a quanto pare è maturato interesse in più di qualche utente nonostante non si sappia ancora granché su di lui; discorso simile per Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, scomparso di vista dopo che Paradox l'ha rinviato a data da destinarsi a causa di una gestazione difficile. S.T.A.L.K.E.R. 2 si riconferma una produzione molto attesa (nonostante i recenti inciampi riguardanti l'integrazione di NFT nei contenuti del gioco), a quanto pare più di Starfield, che si trova alla posizione appena successiva, a chiudere la classifica insieme a Frostpunk 2, seguito del gestionale di sopravvivenza che è rapidamente diventato una hit.

Le successive dieci posizioni sono occupate da Warhammer 40.000: Darktide, Monster Hunter Rise, Lost Ark, Dwarf Fortress, Karlson, Manor Lord, Company of Heroes 3, Atomic Heart, Victoria 3 e Forspoken: qui figura specialmente Forspoken alla ventesima posizione, sintomo che la prossima uscita di Square Enix non ha convinto molto i giocatori.

È chiaro che più ci si avvicina all'uscita di un gioco, più tale gioco viene inserito nella wishlist dagli utenti, dunque se al momento è strano vedere una produzione di Bethesda in nona posizione, è altresì molto probabile che nei prossimi mesi salirà più in alto, e lo stesso si applica agli altri titoli che figurano nella classifica. Mentre aspettate le uscite di quest'anno, vi consigliamo di recuperare le uscite del 2021: ce n'è per tutti.

