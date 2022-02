Stella McCartney sta realizzando degli abiti a tema Space Invaders da $1800

Nel corso degli anni abbiamo assistito a crossover piuttosto sorprendenti tra il mondo della moda e quello dei videogiochi.

Tuttavia, ora ne è nato un altro a sorpresa: una gamma di abbigliamento femminile basata su Space Invaders di Taito.

Il "braccio" giapponese di Stella McCartney sta attualmente vendendo un sacco di capi di maglieria con gli iconici alieni. I prezzi partono da ¥94.600 ($820) per una gonna, fino a ¥205.700 (circa $1800) per un vestito.

Sicuramente sono un bel po' di soldi anche per i fan più accaniti di Space Invaders, ma forse qualcuno potrebbe essere interessato a questi costosi abiti.

Rimanendo in tema di "moda e videogiochi", lo scorso anno Xbox ha collaborato con Adidas per un paio di sneakers per celebrare i 20 anni del marchio di Microsoft. Più di recente, invece, Razer e Cariuma hanno collaborato per un paio di sneakers che potrebbero aiutare a salvare un milione di alberi.

Fonte: Nintendolife.