Stephen Wilhite, il creatore delle GIF animate è morto a 74 anni

Stephen Wilhite, che ha creato il formato GIF negli anni '80, è morto per complicazioni legate al Covid-19, secondo un report. Wilhite aveva 74 anni e lascia sua moglie, Kathaleen, così come i suoi figli e nipoti.

Impiegato presso la prima società Internet CompuServe alla fine degli anni '80, il formato GIF è stato uno dei risultati più orgogliosi di Wilhite, secondo sua moglie Kathaleen. Wilhite ha lasciato CompuServe nel 2001 e successivamente si è ritirato, dedicando i suoi ultimi anni alla famiglia e ad hobby come il campeggio e la costruzione di modellini di treni.

La GIF, un tempo solo un modo pratico per visualizzare l'animazione nonostante le lente velocità di download della prima era di Internet, è ora una parte onnipresente della vita online. Strumenti di creazione facili da usare e enormi librerie virtuali hanno trasformato le GIF in preziosi strumenti per l'espressione e la comunicazione su Internet. Wilhite ha ricevuto un premio alla carriera ai Webby Awards 2013 per la sua invenzione.

Non possiamo far altro che esprimere le nostre condoglianze alla famiglia e ai suoi conoscenti.

Fonte: The Verge