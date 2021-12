Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin annuncia tre missioni esclusive per chi preordina la Digital Deluxe Edition

Square Enix annuncia che chi preordinerà la Digital Deluxe Edition di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin riceverà tre missioni esclusive. Il 18 marzo 2022, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, la reinvenzione hack and slash del primo gioco della saga Square Enix, arriverà nei negozi.

Con la sua uscita su PlayStation, Xbox e PC a pochi mesi di distanza, qualcuno ha già preordinato Stranger of Paradise nei negozi digitali. Ora però Square Enix ha annunciato sui social che chi preordina la Digital Deluxe Edition del titolo avrà a disposizione una serie di bonus esclusivi. Questi bonus non saranno disponibili in nessun altro modo, né come DLC né come parte di un futuro aggiornamento.

Nello specifico, gli incentivi per prenotare la Digital Deluxe Edition di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sono tre missioni esclusive, di cui non si conoscono i dettagli, ma i loro nomi. Si tratta di Trials of the Dragon King, Wanderer of the Rift e Different Future, tre missioni opzionali che possono essere godute solo da chi preordina la Deluxe Edition in formato digitale.

Pre-order the Digital Deluxe edition of #StrangerOfParadise #FinalFantasy Origin to receive three additional missions when they arrive: Trials of the Dragon King, Wanderer of the Rift, and Different Future: https://t.co/lkkhiQ5Gaz



These missions won't be available separately. pic.twitter.com/wnDlXbNk5w — STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) December 29, 2021

Per accedere a queste missioni è necessario prenotare la Digital Deluxe Edition su PS Store, Microsoft Store, Square Enix Store, Steam o Epic Store al prezzo di 89,99 euro.

Fonte: Gamepur