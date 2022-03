Stranger of Paradise Final Fantasy Origin scoperta una nuova demo in arrivo su PS4 e PS5

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin di Square Enix uscirà la prossima settimana, ma prima sembra che una nuova demo arriverà presto per PS4 e PS5.

Secondo PlayStation Game Size su Twitter, la versione PS5 della demo è di 35.730 GB. L'account ha anche confermato il lancio della versione di prova per PS4 insieme all'opzione per trasferire i dati di salvataggio nel gioco completo.

Data la tempistica di questa scoperta, sembra molto probabile che la demo venga annunciata e lanciata durante lo State of Play che si terrà proprio questa sera. Sony ha confermato che si stava concentrando sugli editori giapponesi per la sua vetrina di 20 minuti, quindi uno dei giochi potrebbe essere proprio questo. Sono già state lanciate due demo per l'action RPG sviluppato dal Team Ninja, anche se per un tempo limitato.

Per quanto riguarda il gioco completo, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin verrà lanciato il 18 marzo per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Wccftech