Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, rivelati la Digital Deluxe Edition e i bonus per il pre-ordine

Come ormai siamo abituati a vedere ormai per qualsiasi titolo, anche Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin avrà la sua edizione speciale, Digital Deluxe Edition, più i classici bonus pre-ordine. Nel trailer pubblicato da Square-Enix troviamo tutto questo.

Dal prezzo di 99,99€, l'edizione Digital Deluxe conterrà il Season Pass, che includerà tre "principali" espansioni post-lancio, chiamate Trials of the Dragon King, Wanderer of the Rift e Different Future. Oltre a questo, vi sarà un artbook digitale e una mini colonna sonora digitale.

Per quanto riguarda il pre-ordine invece, vi sarà la possibilità di avere l'accesso anticipato, anche se in modalità differenti rispetto al sistema in uso: sul console infatti si potrà già giocare al titolo dalla mezzanotte del 15 marzo mentre su PC, a partire dalla mezzanotte del 17.

Altri bonus pre-ordine del gioco includeranno un paio di oggetti di gioco nell'arma Braveheart e nel Lustrous Shield, mentre i giocatori PS4 potranno ricevere anche un tema. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uscirà il 18 marzo su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.com