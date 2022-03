Stranger of Paradise ha problemi di framerate? Basta rasare 'a zero' i personaggi!

L'ottimizzazione su PC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin non è delle migliori, riuscendo a far sudare anche una RTX 3090. Il problema sembra essere dovuto a una mole poligonale dei personaggi non compressa e una complessità di corpi e vestiario non necessaria. Il mondo dei modder è però tra i più creativi e anche qui, si è trovato una fantasiosa (nonché drastica) soluzione: rimozione totale dei capelli dei personaggi.

Grazie al modder MorrisonGameer e al suo lavoro, è possibile attivare e disattivare diversi shader, tra cui appunto la peluria di abiti e personaggi. Il risultato? Miglioramento netto delle prestazioni, a discapito di una proliferazione di calvizie. Quello dei capelli effettivamente non è un problema nuovo: da sempre sono stati l'elemento più complicato da gestire, come ad esempio la coda di Lara Croft apparsa solo in Tomb Raider II a seguito di una migliore ottimizzazione.

È per questo che molti protagonisti sono pelati o quasi, come Kratos e il Comandante Shepard, oppure utilizzano degli escamotage, come la bandana di Marcus Fenix in Gears of War. Ma Lara è stata protagonista di un upgrade tecnico davvero importante e in grado di far capire che mole di lavoro serve per calcolare in tempo reale questa folta parte del corpo.

Nel reboot di Tomb Raider infatti, apparve per la prima volta AMD TressFX, una feature in grado di rendere realistici i capelli dell'archeologa ma, una volta attivato, il framerate crollava inesorabilmente. Non date i capelli per scontati dunque, in ogni occasione.

Fonte: Eurogamer.net