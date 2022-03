Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, disponibile il launch trailer

Oggi, 18 marzo, è finalmente arrivato il momento di toccare con mano Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, in cui il Team Ninja (Ninja Gaiden, Nioh) è riuscita a mischiare in qualche modo le meccaniche soulslike al mondo di Final Fantasy. Il titolo è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S|X oltre che su PC, come comunicato e trailer di lancio ci ricordano.

"In Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin scoprirai una versione alternativa di una storia classica di Final Fantasy, con un gameplay d'azione e di strategia ambientato in un mondo tipico dell'amata serie di videogiochi. Segui Jack e i suoi alleati Ash, Jed, Neon e Sophia mentre aprono le porte del tempio di Caos e si addentrano in un mondo fantasy oscuro pieno di battaglie emozionanti per scoprire se sono davvero loro i Guerrieri della Luce predetti dalla profezia."

Questo action è stato recensito anche dalla nostra Lara Arlotta:

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è una gemma grezza: reinterpreta l'approccio videoludico già visto nei due Nioh, declinandolo in chiave Final Fantasy, e presenta una narrazione antitetica a ogni possibile trope del genere e, soprattutto, della saga in questione; manca però di quella messa a lucido e, forse, del coraggio che avrebbe fatto la differenza tra un buon gioco e un piccolo capolavoro."