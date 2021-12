Stranger Of Paradise Final Fantasy Origin tra nuovo personaggio e luoghi mostrati in anteprima

In vista del livestream del 18 dicembre per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Square Enix ha svelato un nuovo membro del party. Sophia è la quinta Guerriera della Luce e si unisce alla banda di Jack per sconfiggere Chaos. Il tweet in questione la cita dicendo: "Sono sicura di essere stato qui prima. Molte volte".

Non solo ma attraverso un post sul blog Square Enix ha mostrato anche un nuovo personaggio, Astos, il re degli elfi scuri e Tiamat, una belva a più teste che i giocatori dovranno sconfiggere. Per quanto riguarda i luoghi troviamo il Bastione Occidentale descritto come "Un antico castello che porta i segni della guerra", il Crystal Mirage, "Una bella torre traslucida che si erge sopra gli alberi nel profondo della foresta" e la Fortezza Volante, ovvero un castello che si erge alto nel cielo.

Sviluppato dal Team Ninja, in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin i giocatori saranno in grado di cambiare classe per utilizzare diverse abilità e armi e combattere insieme agli alleati controllati dall'intelligenza artificiale. Insieme al gioco base, sono in arrivo tre pacchetti DLC post-lancio con Trials of the Dragon King, Wanderer of the Rift e Different Future.

"I am sure I have been here before. Many times."



Introducing Sophia, the fifth warrior in Jack's party and your newest ally in #StrangerOfParadise #FinalFantasy Origin.



Much like Jack - and unlike Neon - she wields an unwavering conviction that Chaos must be defeated. pic.twitter.com/2OVXhqidW3 — STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) December 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin uscirà il 18 marzo 2022 per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: Square Enix