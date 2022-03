Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin per PC sembra avere problemi di prestazione

I giocatori che hanno acquistato Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin su PC affermano di riscontrare problemi che rallentano il gioco durante il combattimento. Un giocatore con una scheda grafica RTX 3080 e un processore i5-12600K afferma che la versione PC "passa da 120 fps completi fino a 40 e 50 fps" poiché il gameplay rallenta.

Il problema non è limitato ai giocatori con processori Intel, ma AMD, in quanto un giocatore con un processore Ryzen 7 3800X e 48 GB di RAM, afferma: "c'è sicuramente qualcosa di veramente strano nelle prestazioni di questo gioco". Un altro utente del subreddit ha riscontrato che l'utilizzo della VRAM è "insolitamente alto per la fedeltà grafica" e, indipendentemente da quante volte venga modificato il parametro, il gioco utilizzerà comunque 9 GB di VRAM.

Sebbene il gioco supporti monitor ultra-wide, possiede solo un totale di quattro diverse risoluzioni, il che è limitante per gli utenti che hanno monitor con risoluzioni diverse.

Mentre il gioco verrà lanciato ufficialmente domani, i giocatori PC che hanno preordinato l'esclusiva Epic Game Store hanno avuto la possibilità di giocarci un giorno prima, ma a quanto pare le cose non stanno andando per il meglio. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Gameranx