Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin si mostra nel trailer finale tra storia e gameplay

Square Enix ha pubblicato il trailer "finale" di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Questo trailer offre una panoramica del gioco, mostrando più dettagli della trama e offrendo agli spettatori un ultimo assaggio di come saranno i personaggi. Il video mostra anche del gameplay, inclusi i combattimenti con i quattro villain del primo gioco di Final Fantasy.

Il trailer rivela di più sulla relazione di Jack con la principessa Sarah di Cornelia, suggerendo fortemente una storia d'amore tra i due. Anche il re degli elfi oscuri Astos appare nel video come alleato di Jack, suggerendo che sa qualcosa della sua memoria.

Il momento clou del trailer sono le boss fight con i quattro demoni, i principali antagonisti del primo Final Fantasy. Ogni demone è il padrone degli elementi: Kraken controlla l'acqua, Marilith ha il potere delle fiamme, Lich è il maestro dei morti e Tiamat ha dalla sua la forza del vento. Ogni demone ha ricevuto una nuova drastica riprogettazione, con Lich che ottiene persino una voce robotica inquietante.

Il trailer si conclude con una nota cupa, con Jack che cammina in un campo di grano mentre "My Way" di Frank Sinatra suona in sottofondo. Il filmato prefigura che la storia d'amore di Jack e Sarah potrebbe incontrare una tragica fine.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uscirà su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 18 marzo.

Fonte: Gamepur.