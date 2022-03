Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ha un nuovo video gameplay e una demo PS4 e PS5

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il prossimo spin-off del gioco di ruolo d'azione di Square Enix, ha una nuova demo disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4. Square Enix ha annunciato la demo durante la trasmissione State of Play di Sony.

Stranger of Paradise uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows (tramite Epic Games Store), Xbox One e Xbox Series X il 18 marzo. La demo di PS5 è trapelata in anticipo rispetto allo State of Play, dopo che il download è stato individuato su da un utente di Twitter.

La demo sarà disponibile sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5. Vi permetterà di provare le prime tre fasi del gioco, fino alla Rocca di ponente. Potrete anche giocare in modalità multigiocatore con le altre persone che usufruiscono della demo. Inoltre, i progressi salvati verranno trasferiti al gioco principale, quindi, potete giocare alla demo mentre aspettate il giorno dell'uscita.

Oltre a questo, il team su PlayStation Blog spiega anche quante ore ci vorranno per completarlo. Se avanzerete nella storia principale a buon ritmo, dovreste riuscire a finirla in circa 40 ore di gioco. Tuttavia, ci sono diversi elementi del gameplay da esplorare in modo approfondito. Il sistema delle classi, uno degli iconici sistemi della serie di Final Fantasy, si è evoluto in una forma possibile solo in un gioco d'azione, con circa 30 diversi job inclusi. Potete sviluppare le classi che si adattano meglio al vostro stile di gioco, oppure scegliere di padroneggiarle tutte. Le possibilità sono infinite.

In aggiunta, ci sono missioni secondarie separate da quelle principali, e grazie alla personalizzazione dell'equipaggiamento nella Fucina, sarete in grado di giocare (idealmente) per sempre.

Fonte: PlayStation Blog