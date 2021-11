Stray ma anche 'Little Kitty, Big City', un altro gioco imperdibile per gli amanti dei gatti

Little Kitty, Big City vede i giocatori assumere il ruolo di un gatto che si è perso in una città urbana. L'obiettivo è tornare a casa, tuttavia, il gatto è troppo curioso e probabilmente si perderà ancora di più per la sua strada. Double Dagger Studio, ha mostrato il primo teaser trailer durante i Wholesome Games ed è un altro titolo dopo Stray ad avere come protagonista un adorabile gattino.

Mentre la premessa del gioco sembra piuttosto semplice, ovvero un gatto domestico che deve trovare la strada di casa, la maggior parte del gameplay mostrato all'evento sembra comprendere molto di più. Il gattino può cacciarsi in tutti i tipi di guai, come arrampicarsi e nascondersi dentro a scatole o buchi nei muri. Sfortunatamente, finora non è stato rivelato molto altro sul gioco, ma il video mostra il micio agguantare un pesce, far cadere dei vasi e molto altro.

Inoltre, Little Kitty, Big City consentirà al gatto di parlare con altri animali, come uccelli dispettosi e cani. Non è del tutto chiaro come funzioneranno le missioni in questo imminente gioco indie, ma forse il gioco progredirà man mano che il gatto incontra nuovi amici nel suo viaggio in giro per la città. Bonus pucciosità: il gattino può anche indossare cappelli divertenti. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Sfortunatamente, Little Kitty, Big City non ha ancora una data di uscita o una finestra di lancio, con la pagina Steam che afferma semplicemente "i gatti non hanno scadenze", il che significa che non dovrebbe arrivare presto.

Fonte: Kotaku