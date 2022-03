Stray Gods: l''RPG musicale' del creatore di Dragon Age in un nuovo teaser trailer

Il writer di Dragon Age David Gaider, dopo la sua partenza da BioWare, ha lavorato a un RPG musical negli ultimi anni chiamato Stray Gods. Ora il progetto ha appena ricevuto il suo primo trailer teaser.

Stray Gods è dello sviluppatore australiano Summerfall Studios - di cui Gaider ora ricopre il ruolo di direttore creativo, avendo co-fondato la società nel 2019 - ed era precedentemente noto come Chorus: An Adventure Musical ai tempi di Kickstarter. Descritto come "un'avventura in parte basata sulla narrativa e in parte musical interattivo", Stray Gods segue la storia di Grace, una giovane donna la cui vita è sconvolta dopo che l'Ultima Musa dell'antica mitologia greca è morta tra le sue braccia.

"Grace si ritrova presto catapultata in un mondo di divinità e mostri che vivono segretamente tra i mortali in una rete intricata di lealtà e tradimenti", spiega il publisher Humble Games. "Svela il mistero della morte dell'Ultima Musa in questo musical di ruolo interattivo, in cui le tue scelte nelle canzoni determineranno dove cala il sipario".

Nonostante la musica svolga un ruolo chiave nella storia, Summerfall desidera sottolineare la componente RPG di Stray Gods, promettendo elementi fondamentali del genere come dialoghi ramificati, scelte significative, oltre a interazioni e conseguenze che daranno forma alla storia. L'acclamato compositore Austin Wintory si occuperà della parte musicale del gioco, mentre Laura Bailey e Troy Baker presteranno i loro talenti di doppiaggio.

Stray Gods: The Roleplaying Musical è attualmente confermato per essere lanciato su PC e Summerfall afferma che avrà altro da condividere sul progetto entro la fine dell'anno.

Fonte: Eurogamer.net.